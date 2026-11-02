Президент Чехії: Європа може втратити вікно можливостей приєднатись до мирних перемовин

Якщо Європа чітко не висуне свої вимоги під час мирних переговорів щодо України, може статися так, що Росія, США та Китай домовляться "про нас без нас".

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За його словами, наразі існує вікно можливостей, коли можна було б долучитися до переговорів, але воно може закритися через намагання знайти повністю єдину позицію всіх європейських країн.

Минулої середи Павел обговорив зі своїм фінським колегою Александром Стуббом розмову між президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії з правителем Росії Владіміром Путіним, яка відбулася напередодні. За словами Павела, телефонна розмова зі Стуббом тривала близько півгодини, і чеського главу держави насамперед цікавило, чи буде Росія відкрита до переговорів. "Ми повністю погодилися, що переговори з Росією відповідають нашим інтересам", – сказав він.

За словами учасників розмови, зараз з боку Росії спостерігається певна відкритість, зазначив Павел. "І ми повинні цим скористатися, бути якомога раціональнішими, але водночас дуже добре підготовленими", – додав він.

На думку Павела, ідеальним варіантом було б, щоб якомога більше європейських держав підтримали спільну позицію. "Ми, ймовірно, не досягнемо ідеальної ситуації, коли всі європейські країни домовляться про єдину позицію на переговорах та імена тих, хто буде вести переговори", – визнав він.

Але якщо Європа зволікатиме й чекатиме на таку ситуацію, вона може втратити сприятливий момент, зазначив він.

"Під цим моментом я маю на увазі, що якщо Європа чітко не висловить свої вимоги, плани та пропозиції під час мирних переговорів, дуже швидко може виникнути ситуація, коли Росія, США та Китай домовляться про нас без нас. З огляду на те, що йдеться про європейську безпеку, я вважав би це надзвичайно серйозним", – додав він.

Як повідомляли, 27 жовтня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Український президент Володимир Зеленський заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі.

ЗМІ писали, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії і прем'єр-міністром Норвегії очільник Кремля майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.

Водночас Стьоре попросив у Financial Times виправити статтю про розмову. За його словами, Путін попросив викласти свою версію поточної ситуації й у цьому контексті проаналізував ситуацію з 2014 року і до сьогодні.