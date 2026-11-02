Президент Чехии: Европа может упустить шанс присоединиться к мирным переговорам

Если Европа четко не выдвинет свои требования в ходе мирных переговоров по Украине, может случиться так, что Россия, США и Китай договорится "о нас без нас".

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По его словам, сейчас существует окно возможностей, когда можно было бы присоединиться к переговорам, но оно может закрыться из-за попыток выработать полностью единую позицию всех европейских стран.

В минувшую среду Павел обсудил со своим финским коллегой Александром Стуббом беседу между президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии с правителем России Владимиром Путиным, которая состоялась накануне. По словам Павла, телефонный разговор со Стуббом длился около получаса, и чешского главу государства в первую очередь интересовало, будет ли Россия открыта для переговоров. "Мы полностью согласились, что переговоры с Россией отвечают нашим интересам", – сказал он.

По словам участников разговора, сейчас со стороны России наблюдается определенная открытость, отметил Павел. "И мы должны этим воспользоваться, быть как можно более рациональными, но в то же время очень хорошо подготовленными", – добавил он.

По мнению Павела, идеальным вариантом было бы, чтобы как можно больше европейских государств поддержали общую позицию. "Мы, вероятно, не достигнем идеальной ситуации, когда все европейские страны договорятся о единой позиции на переговорах и именах тех, кто будет вести переговоры", – признал он.

Но если Европа будет медлить и ждать такой ситуации, она может упустить благоприятный момент, отметил он.

"Под этим моментом я имею в виду, что если Европа четко не озвучит свои требования, планы и предложения в ходе мирных переговоров, очень скоро может возникнуть ситуация, когда Россия, США и Китай договорится о нас без нас. Учитывая, что речь идет о европейской безопасности, я счел бы это чрезвычайно серьезным", – добавил он.

Как сообщалось, 27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что после разговора европейских лидеров с главой Кремля создается ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби.

СМИ писали, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии глава Кремля почти всё время рассказывал об "исторических первопричинах конфликта" с Украиной.

В то же время Стьоре попросил Financial Times исправить статью о разговоре. По его словам, Путин попросил изложить свою версию текущей ситуации и в этом контексте проанализировал ситуацию с 2014 года по сегодняшний день.