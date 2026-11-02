В Альпах після 14-годинної операції врятували німця, який застряг на понад 2500 м

В австрійських Альпах рятувальники після 14-годинної операції знайшли та врятували 20-річного громадянина Німеччини, якого залишили двоє супутників під час сходження в горах.

Про це повідомила Австрійська гірська рятувальна служба, передає Euronews, пише "Європейська правда".

Як зазначається, троє німців вирушили на маршрут "Кенігсйодлер" у гірському масиві Хохкеніг, попри несприятливий прогноз погоди та попередження про небезпеку.

На висоті близько 2600 метрів один із туристів настільки виснажився, що більше не міг продовжувати сходження. Близько 19:00 він зателефонував до екстрених служб.

Втім, двоє його супутників вирішили продовжити маршрут і тієї ж ночі дісталися гірського притулку "Матрахаус", який на той момент уже був закритий.

На допомогу альпіністу вирушила команда гірських рятувальників із Мюльбаха.

Зазначається, що операція ускладнювалася сильним снігопадом та поганою видимістю. Через погодні умови рятувальний вертоліт також не зміг вилетіти.

За ніч випало близько 20 сантиметрів снігу, через що стежки зникли під сніговим покривом.

Рятувальники знайшли чоловіка незадовго до опівночі на висоті приблизно 2600 метрів. Його довелося спускати за допомогою мотузок крізь глибокий сніг.

До притулку Еріххютте рятувальна команда дісталася лише о 08:18 ранку.

Районний керівник гірської рятувальної служби Понгау Герхард Кремсер зазначив, що через складні погодні умови альпініст, найімовірніше, не пережив би ще одну ніч у горах.

"Ця операція ще раз демонструє, як швидко самовпевненість, ігнорування попереджень та погане планування маршруту можуть призвести до ситуації, що загрожує життю. Альпінізм також означає вчасно повертатися назад", – додав він.

Зазначається, що поліція розпочала розслідування інциденту.

Нагадаємо, у липні двоє німецьких альпіністів загинули внаслідок двох окремих нещасних випадків в Австрійських Альпах.

Наприкінці червня у німецькій Баварії загинув 19-річний альпініст.