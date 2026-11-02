В Альпах после 14-часовой операции спасли немца, застрявшего на высоте более 2500 м

В австрийских Альпах спасатели после 14-часовой операции нашли и спасли 20-летнего гражданина Германии, которого оставили двое спутников во время восхождения в горах.

Об этом сообщила Австрийская горная спасательная служба, передает Euronews, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, трое немцев отправились на маршрут "Кёнигсйодлер" в горном массиве Хохкёниг, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и предупреждения об опасности.

На высоте около 2600 метров один из туристов настолько истощился, что больше не мог продолжать восхождение. Около 19:00 он позвонил в экстренные службы.

Однако двое его спутников решили продолжить маршрут и той же ночью добрались до горного приюта "Матрахаус", который на тот момент уже был закрыт.

На помощь альпинисту отправилась команда горных спасателей из Мюльбаха.

Отмечается, что операция осложнялась сильным снегопадом и плохой видимостью. Из-за погодных условий спасательный вертолёт также не смог вылететь.

За ночь выпало около 20 сантиметров снега, из-за чего тропы исчезли под снежным покровом.

Спасатели нашли мужчину незадолго до полуночи на высоте примерно 2600 метров. Его пришлось спускать с помощью веревок через глубокий снег.

До приюта Эриххютте спасательная команда добралась только в 08:18 утра.

Районный руководитель горной спасательной службы Понгау Герхард Кремсер отметил, что из-за сложных погодных условий альпинист, скорее всего, не пережил бы ещё одну ночь в горах.

"Эта операция ещё раз демонстрирует, как быстро самоуверенность, игнорирование предупреждений и плохое планирование маршрута могут привести к ситуации, угрожающей жизни. Альпинизм также означает умение вовремя повернуть назад", – добавил он.

Отмечается, что полиция начала расследование инцидента.

Напомним, в июле двое немецких альпинистов погибли в результате двух отдельных несчастных случаев в Австрийских Альпах.

В конце июня в немецкой Баварии погиб 19-летний альпинист.