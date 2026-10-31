Мерц анонсував зустріч "коаліції охочих" у Берліні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив учасників "коаліції охочих" на зустріч у Берліні в листопаді для координації подальшої підтримки України.

Заяву очільника німецького уряду наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Мерц анонсував цю зустріч, підбиваючи підсумки своєї поїздки до Сінгапуру, Японії та Південної Кореї.

"Я провів у всіх трьох країнах переговори щодо подальшої підтримки України. Ця підтримка в різних країнах має різний характер і різні практичні форми. Але скрізь дуже виразно висловлювалася готовність допомагати й передусім робити все для завершення цієї війни. Я сприймаю це також як підтримку в межах "коаліції охочих", учасників якої я запросив до Берліна через тиждень. Ми не послаблюватимемо наших зусиль на підтримку України", – вказав він.

За його словами, Німеччина обговорює з багатьма країнами можливості надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.

"Ми повинні надати Україні більше можливостей. Ми також обговорюємо багато деталей. Прошу поставитися з розумінням до того, що ми робимо це не публічно, а з належною конфіденційністю з країнами, які ще можуть здійснювати поставки", – зазначив канцлер.

Він зауважив, що у світі існують серйозні труднощі з постачанням засобів ППО, тому Німеччина прагне максимально використати наявні можливості.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про розмову з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом і заявив про підготовку зустрічі "коаліції охочих".

Також варто зазначити, що 17 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проведуть засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").