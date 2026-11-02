В Польше пройдут первые военные учения "коалиции желающих"

После почти двух лет встреч и саммитов "коалиция желающих" наконец приступает к практическим учениям.

Об этом говорится в материале Le Monde, передает "Европейская правда".

9 ноября в Новой Дембе, на юго-востоке Польши, в особо напряженных условиях запланировано начало беспрецедентных военных учений, целью которых является проверка способности этого альянса из тридцати шести стран, возглавляемого Францией и Великобританией, развернуть свои силы в Украине в тот же день, когда замолчат пушки в войне между Киевом и Россией.

Учения "Koalicja" (что в переводе с польского означает "коалиция"), которые продлятся до 22 ноября, призваны продемонстрировать военную надёжность этого альянса, стремящегося создать силы вмешательства, способные удержать Москву от любого потенциального возобновления боевых действий. Это настоящий вызов, учитывая, что Соединённые Штаты не принимают участия в этой операции, а их роль в будущих гарантиях безопасности для Украины остаётся в значительной степени неопределённой.

В рамках этого первого развертывания в регионе, граничащем с Украиной, должны быть размещены почти 2 800 военнослужащих из десяти стран. Основными участниками являются Франция и Великобритания, а также Эстония, Литва, Германия, Нидерланды, Испания, Швеция и Бельгия.

НАТО проинформировано об учениях, но не будет принимать в них непосредственного участия. Зато в них будут участвовать военные из Украины.

"Однако не стоит ожидать демонстрации силы с участием танков и ракет", – отмечает издание. Их задача заключается скорее в проверке системы командования и логистических процедур, связанных с перемещением войск и техники по Европе.

"Это сложная задача из-за необходимости пересечения многочисленных государственных границ", – говорится в материале.

Важным элементом маневров также должна стать борьба с дронами.

Газета подчеркнула, что Польша "была естественным выбором в качестве хозяина первых учений". "Польша имеет опыт организации подобных учений. С начала войны в Украине на её территории функционирует несколько учебных центров для украинских военных, в частности центр, действующий в рамках миссии Европейского Союза по военной поддержке Украины", – отметила Le Monde.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил участников "коалиции желающих" на встречу в Берлине в ноябре для координации дальнейшей поддержки Украины.

13 октября президент Владимир Зеленский сообщил о беседе с немецким канцлером Фридрихом Мерцем и заявил о подготовке встречи "коалиции желающих".

Также стоит отметить, что 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").