Министр обороны Германии Борис Писториус выразил скептицизм в отношении запланированной трехсторонней встречи между США, Россией и Украиной и не возлагает на неё больших надежд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

В прошлом году любые переговоры, где бы они ни проходили, не принесли ничего, кроме ещё более интенсивных бомбардировок Украины, заявил Писториус в Берлине во время встречи со своим британским коллегой Весом Стритингом.

Он добавил, что прочный мир в Европе невозможен без участия европейцев за столом переговоров.

Стритинг подчеркнул, что решение по Украине не может быть принято без Украины.

Переговоры между Россией, Украиной и США, как ожидается, состоятся в Абу-Даби в ноябре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после разговора европейских лидеров с главой Кремля создается ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби.

СМИ писали, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии глава Кремля почти всё время рассказывал об "исторических первопричинах конфликта" с Украиной.

В то же время Стере попросил Financial Times исправить статью о разговоре. По его словам, Путин попросил изложить свою версию текущей ситуации и в этом контексте проанализировал ситуацию с 2014 года по сегодняшний день.