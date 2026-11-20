Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что вызовет российского посла после ударов РФ по Киеву 19 ноября, в результате которых несколько посольств европейских стран получили повреждения.

Об этом она написала в X, передает "Европейская правда".

Министр сообщила, что в четверг утром возле посольства Швеции в Киеве произошел взрыв, а российские удары также затронули здания дипмиссий Австрии и Нидерландов.

"Я нахожусь на связи с нашим послом и с облегчением могу сообщить, что все наши сотрудники в безопасности и находятся на месте", – написала шведская дипломатка.

Мальмер Стенергард подчеркнула, что украинское население ежедневно вынуждено терпеть бессмысленные российские атаки, которые свидетельствуют о незаинтересованности России в мире.

"Россия несет полную ответственность за последствия своей агрессии против Украины. Мы призываем Россию соблюдать нормы международного гуманитарного права. Мы вызовем российского посла", – заявила глава МИД.

Она добавила, что Швеция остается непоколебимой в своем плане, который предусматривает усиление поддержки Украины и увеличение давления на Россию.

Как известно, во время российской атаки днем 19 ноября один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов. Также в результате атаки повреждения получило посольство Австрии.

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил, что вызовет посла РФ в Амстердаме после того, как российский дрон нанес повреждения посольству страны в Киеве.

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС вызовет посла России в связи с ударами по Киеву 19 ноября.