В польском аэропорту "Жешув-Ясьонка" в пятницу впервые эвакуировали персонал диспетчерской вышки после получения сигнала о воздушной угрозе во время массированной атаки РФ по Украине.

Об этом в соцсети X сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, передает "Европейская правда".

Утром во время российских ударов по украинским городам Польша активировала средства противовоздушной обороны, а работу аэропорта Жешува приостановили из-за действий польской военной авиации. На этом фоне Польское агентство аэронавигационных услуг приняло решение эвакуировать диспетчерскую башню аэропорта, сообщил министр инфраструктуры.

"9 человек, в том числе 6 сотрудников оперативного персонала, находились во временном укрытии. До этого эвакуации такого рода проводились дважды для сотрудников диспетчерской башни TWR в Люблине", – написал Климчак.

Сообщалось, что Правительственный центр безопасности Польши получил информацию об угрозе с воздуха в связи с подозрением на нарушение воздушного пространства страны неизвестными воздушными объектами на фоне массированной атаки России на Украину.

В поселке Хмелек Люблинского воеводства Польши зафиксировали сильный взрыв во время массированной атаки РФ на западные области Украины. Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский подтвердил, что военные расследуют "два возможных нарушения".

В Люблинском воеводстве Польши экстренные службы обнаружили обломки неизвестного летательного объекта, продолжается тушение пожара.