В ночь на пятницу, 20 ноября, на фоне массированной атаки РФ на Украину российский дрон нарушил воздушное пространство Молдовы.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Молдовы, сообщает "Европейская правда".

Центр воздушных операций Национальной армии Молдовы зафиксировал несанкционированный полет в воздушном пространстве страны 20 ноября в 01:19.

Дрон пролетел над воздушным пространством со стороны населенного пункта Садковцы украинской Винницкой области в направлении населенного пункта Арионешти, Дондушенский район, Республика Молдова.

Впоследствии, в 01:28, летательный объект покинул воздушное пространство страны, добавили в ведомстве.

Также стало известно, что правительственный центр безопасности Польши получил информацию об угрозе с воздуха в связи с подозрением на нарушение воздушного пространства страны неизвестными летательными объектами на фоне массированной атаки России на Украину.

Впоследствии стало известно, что польские военные проверяют информацию о сильном взрыве в поселке Хмелек Люблинского воеводства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил доклад о возможном нарушении польского воздушного пространства.