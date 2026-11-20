В пятницу в Италии работники всех секторов – государственных и частных – участвуют во всеобщей 24-часовой забастовке против роста стоимости жизни, которая уже привела к перебоям в работе ряда учреждений и транспорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

24-часовая забастовка была объявлена профсоюзом CGIL и охватит всех работников государственного и частного секторов: в пятницу запланировано 100 митингов и маршей против высокой стоимости жизни, сокращений в сфере здравоохранения и образования. К работникам присоединятся и студенты, которые выступают также против роста расходов на оборону.

Акции уже привели к перебоям в работе транспорта столицы. Линия римского метро C закрыта, а на линиях A и B возможны сокращения рейсов. Сокращения возможны также в работе наземного транспорта.

Утром в центре Рима запланированы три шествия. Помимо акции профсоюза CGIL, которая начнётся на площади Витторио Эмануэле и пройдёт до улицы Виа деи Фори Империали, запланированы две студенческие акции: на площади Пирамиде и на площади Альдо Моро перед Римским университетом Ла Сапиенца. Также предусмотрены две акции на площади Санти-Апостоли и перед Министерством образования.

Воздушный и железнодорожный транспорт, а также железнодорожные грузовые перевозки были исключены из забастовки после вмешательства Гарантийной комиссии. Однако в субботу в 21:00 начнется еще одна забастовка железнодорожников, объявленная профсоюзами.

Тем временем в Испании во вторник профсоюзы железнодорожников объявили 24-часовую забастовку с требованием повышения безопасности на железнодорожных путях Испании после аварии в Урде в провинции Толедо, в которой погибли 69 человек.

На этой неделе по всей Литве началась бессрочная забастовка работников образования, в которой принимают участие около 4 тысяч педагогов из 220 учебных заведений.