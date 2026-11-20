Европейский Союз одобрил выделение 1 млрд евро на новое военное оборудование для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Эти средства будут выделены из Европейского фонда мира. Решение было принято на фоне новых атак РФ на Украину.

"За 24 часа Россия убила украинских гражданских лиц, повредила несколько посольств в Киеве и нарушила воздушное пространство Польши. Нет никаких признаков того, что Россия стремится к миру, действия Москвы говорят сами за себя. Сегодня мы одобряем выделение еще 1 млрд евро на поддержку оборонного потенциала Украины. Украина может рассчитывать на поддержку Европы, которая укрепит ее позиции как на поле боя, так и за столом переговоров", – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Выделенные средства должны пойти на поставки беспилотников, средств противовоздушной обороны, боеприпасов, оборудования для радиоэлектронной борьбы, радиолокационных систем и взрывчатых веществ до конца 2027 года.

Эти средства ЕС выделяет в результате политической договоренности, достигнутой государствами-членами 25 сентября 2026 года, о мобилизации в общей сложности 6,6 млрд евро для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Также 20 ноября Европейская комиссия выделила Украине 7,9 млрд евро для удовлетворения финансовых потребностей и обеспечения функционирования государственной администрации страны, которая продолжает защищаться от захватнической войны со стороны России.