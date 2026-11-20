20 ноября по всей Италии прошла всеобщая забастовка и демонстрации – представители профсоюзов заявляют об участии 1,5 миллиона человек в сотнях городов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Согласно последним данным профсоюза CGIL, к протестам присоединились работники, студенты и пенсионеры. Они вышли на улицы в более чем 100 городах, чтобы поддержать всеобщую забастовку под лозунгом "Будущее – это сейчас".

"По последним данным, средняя национальная явка на забастовку в государственном и частном секторах составляет 60%. Даже после такого знаменательного дня, как сегодня, если мы не получим ответов, мы не остановимся. Мы будем двигаться вперёд и продолжим протестовать на улицах", – отметил генеральный секретарь профсоюза Маурицио Ландини.

Всеобщая забастовка, запланированная на 24 часа, должна была затронуть все государственные и частные секторы: от школ до здравоохранения и местного общественного транспорта, включая порты и такси. Забастовка автобусов, трамваев и метро была запланирована на определенные часы, установленные на местном уровне в разных городах.

Напомним, что воздушный и железнодорожный транспорт, а также железнодорожные грузовые перевозки были исключены из забастовки после вмешательства Гарантийной комиссии. Однако в субботу в 21:00 начнётся ещё одна забастовка железнодорожников, объявленная профсоюзами.

Предыдущий день всеобщих протестов по всей Италии состоялся 30 октября: тогда десятки тысяч людей вышли на протесты против роста стоимости жизни и увеличения военных расходов.