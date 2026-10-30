Протести в Італії: у кількох містах відбулися сутички з правоохоронцями

У п’ятницю по всій Італії десятки тисяч людей вийшли на протести проти зростання вартості життя та збільшення військових видатків.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Студенти, водії вантажівок, фермери та інші робітники вийшли на вулиці великих міст – Рима, Турина, Палермо, Мілану, Неаполя, протестуючи проти зростання вартості життя.

Фото: ANSA

У більшості міст демонстрації пройшли мирно, однак у Турині поліція застосувала водомет, щоб відтіснити протестувальників, які наблизилися до кордонів безпеки, що захищали будівлю префектури.

Фото: ANSA

Перед мерією міста учасники акції перевернули кілька контейнерів з гноєм.

Фото: ANSA

Сутички з правоохоронцями відбулися також в Местре, районі Венеції. Семеро поліцейських отримали легкі травми, забої та порізи після зіткнення з учасниками маршу, які намагалися прорватися крізь блокпости.

У Римі великий марш пройшов біля Колізею, де учасники протесту заявили, що планують встановити намети та залишитися там на вихідні. Демонстранти встановили сміттєві баки поперек вулиць та підпалили їх.

Фото: ANSA

У Мілані студенти на півтори години заблокували кільцеву дорогу, але згодом повернулися до центру міста.

У портовому місті Генуя день демонстрацій розпочався з блокування портових воріт Альбертацці за допомогою великих шин та димових шашок. Протести були спрямовані проти використання портів для перевезення зброї. Демонстранти також закликали звернути увагу на випадки загибелі моряків у конфліктах від Перської затоки до Чорного моря.

Нагадаємо, 17 жовтня великі міста на півночі Італії охопили антиурядові протести. Найбільші заворушення були у Мілані, де італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів.

Після цього в Італії вирішили розширити повноваження поліції та привели війська у стан готовності.

24 жовтня у кількох великих містах Італії відбулись нові протести проти високої вартості життя. Демонстрація в Мілані минула мирно завдяки значній присутності спецпризначенців та військових, проте у Римі та в Турині відбулися короткочасні сутички з поліцією.