Министерство иностранных дел России вызвало посла Румынии Кристиана Истрате в связи с тем, что его страна отказалась выдавать визы российской команде, которая хотела принять участие в чемпионате Европы по тхэквондо.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

Как отметили в МИД России, румынской стороне выразили "решительный протест" в связи с "безосновательным отказом" в выдаче въездных виз российской команде, которая хотела принять участие в чемпионате Европы по тхэквондо среди юношей и девушек в возрасте 12–14 лет, который состоится в конце ноября в Бухаресте.

"В Москве рассматривают ущемление прав детей-спортсменов как позорное проявление дискриминации по национальному признаку, что противоречит ключевым нормам прав человека и подрывает основы международного спортивного сотрудничества. Политизация допуска российских спортсменов на международные соревнования абсолютно неприемлема", – подчеркнули в заявлении.

Также там добавили, что враждебные выпады в адрес России "не останутся без ответа и будут иметь долгосрочные негативные последствия для их инициаторов".

Напомним, Швеция опубликовала юридические рекомендации, чтобы облегчить пограничным органам отказ во въезде или депортацию российских спортсменов в преддверии Чемпионата мира по лыжным видам спорта 2027 года.

Также сообщалось, что международные организаторы спортивных мероприятий, которые будут разрешать участвовать в соревнованиях российским спортсменам, не будут иметь права на финансирование программы ЕС Erasmus+ для спорта.