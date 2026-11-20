Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал Европейский Союз закрыть свои границы для всех российских граждан.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

ЕС не может проверить сотни тысяч российских туристов, которых он до сих пор впускает. Поэтому лучшим решением будет закрыть для них границы.

"Впускать такое количество людей в ЕС сейчас слишком опасно. Мы не должны уступать России, не должны демонстрировать слабость. Никто не может проверить такое количество людей", – заявил премьер-министр Латвии.

Он также исключил возможность восстановления нормальных отношений с Москвой после любого перемирия в Украине.

"Некоторые считают, что после перемирия можно будет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Это невозможно. Это новая эпоха", – сказал Кулбергс.

Латвия была среди 11 стран, которые в июне подписали письмо под эгидой Швеции, в котором призвали Брюссель ограничить выдачу виз россиянам. В октябре еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер сообщил, что Европейская комиссия может представить предложение в следующем году.

Кулбергс предупредил, что гибридные атаки России на восточном фланге НАТО усиливаются.

Также он назвал ближайшие месяцы "зимой правды" в связи с тем, что Россия наносит удары по системам водоснабжения, отопления и электроснабжения Украины, поскольку не достигает значительного прогресса на фронте. А в то же время – пытается повлиять на общественное мнение в странах ЕС.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала государства-члены ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России до окончания российско-украинской войны.

А 20 ноября правительство Эстонии приняло решение о том, что пересечение эстонско-российской границы будет приостановлено 1 декабря.