Глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна намерена выслать российского военного атташе.

Об этом он заявил в пятницу, 20 ноября, сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Расмуссен заявил, что Дания хочет послать России очень решительный сигнал, выслав российского военного атташе.

"Мы даем четко понять, что видим вас насквозь. Хватит уже, и это продолжается уже давно. Самый сильный ответ, который может дать Дания, – это твердая позиция и поддержка Украины. Мы намерены и в дальнейшем придерживаться этого курса", – подчеркнул он.

Глава МИД Дании также отметил, что страна не будет высылать всех российских дипломатов, поскольку, учитывая текущую ситуацию, "нам нужно иметь возможность общаться с российским правительством".

Это происходит на фоне того, как датская полиция предотвратила вероятное покушение на украинского рэпера Kyivstoner (настоящее имя – Альберт Васильев), который должен был выступить в Дании с концертом 25 сентября.

В августе стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) в сотрудничестве с полицией задержали россиянина, который по указанию российских разведывательных служб готовил убийство гражданина США и Украины.

СМИ тогда сообщили, что жертвой российского киллера в Польше должен был стать рэпер Kyivstoner.