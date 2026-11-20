Германия внесет первый взнос на реализацию программы "Индустриальный Рамштайн", что позволит Украине закупать оборудование у немецких производителей.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий по итогам встречи с министром экономического сотрудничества и развития Германии Рим Алабали-Радован, передает "Европейская правда".

По словам Корецкого, во время встречи они обсудили реформы, евроинтеграцию Украины, развитие промышленности, страхование военных рисков, железнодорожное сообщение, а также морской экспорт.

Он рассказал, что Германия внесет первый взнос в размере 30 млн евро на реализацию программы "Индустриальный Рамштайн", что позволит Украине закупать оборудование у немецких производителей.

"В программу планируют привлечь и другие страны, в частности Японию, Нидерланды и Эстонию. Намерены окончательно согласовать это на URC в январе в Таллинне. Еще одна цель на URC – Фонд страхования военных рисков, в который рассчитываем привлечь три млрд евро", – сказал Корецкий.

17 ноября стало известно, что Германия совместно с Норвегией профинансирует новый пакет военной помощи Украине в рамках программы PURL по закупке американского вооружения, сосредоточенного на ракетах PAC-2 и PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, на который Берлин выделит 300 млн долларов.

7 ноября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна больше не может передавать Украине системы Patriot из своих запасов, поскольку это создало бы пробелы в немецкой обороне.