Трамп о гарантиях безопасности для Украины: "Сначала нужно заключить соглашение"
Президент США Дональд Трамп не уточнил, какие гарантии безопасности Вашингтон готов предоставить Украине, поскольку считает, что сначала необходимо "заключить соглашение".
Об этом он заявил во время пресс-конференции 20 ноября, как сообщает "Европейская правда".
Трампа спросили, какие гарантии безопасности американцы готовы предоставить Украине.
На это Трамп ответил, что "не знает", а также сказал, что "не хочет" сейчас говорить об этом.
"Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нам нужно достичь договоренности. Когда у нас будет соглашение, мы присоединимся к этому процессу", – сказал американский президент.
На этой пресс-конференции американский президент заявил, что глава Кремля уверял его, что хочет завершить войну с Украиной дипломатическим путем, а также сказал, что Путину "сейчас приходится нелегко" из-за войны, которую он начал против Украины.
Стоит отметить, что накануне спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер заявил, что США удалось добиться от РФ готовности рассмотреть концепцию, согласно которой любое соглашение о гарантиях безопасности для Украины будет основываться на механизме, подобном 5-й статье НАТО.
Впрочем, президент Владимир Зеленский заявил, что он не уверен, что у Украины и США одинаковое видение того, что стоит за фразой "гарантии безопасности, как в статье 5 НАТО".