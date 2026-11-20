Президент США Дональд Трамп не уточнил, какие гарантии безопасности Вашингтон готов предоставить Украине, поскольку считает, что сначала необходимо "заключить соглашение".

Об этом он заявил во время пресс-конференции 20 ноября, как сообщает "Европейская правда".

Трампа спросили, какие гарантии безопасности американцы готовы предоставить Украине.

На это Трамп ответил, что "не знает", а также сказал, что "не хочет" сейчас говорить об этом.

"Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нам нужно достичь договоренности. Когда у нас будет соглашение, мы присоединимся к этому процессу", – сказал американский президент.

На этой пресс-конференции американский президент заявил, что глава Кремля уверял его, что хочет завершить войну с Украиной дипломатическим путем, а также сказал, что Путину "сейчас приходится нелегко" из-за войны, которую он начал против Украины.

Стоит отметить, что накануне спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер заявил, что США удалось добиться от РФ готовности рассмотреть концепцию, согласно которой любое соглашение о гарантиях безопасности для Украины будет основываться на механизме, подобном 5-й статье НАТО.

Впрочем, президент Владимир Зеленский заявил, что он не уверен, что у Украины и США одинаковое видение того, что стоит за фразой "гарантии безопасности, как в статье 5 НАТО".