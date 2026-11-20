В пятницу, 20 ноября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России в связи с нападением РФ на украинскую столицу.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Как отмечается, представители МИД выразили решительное осуждение масштабных ракетных и беспилотных атак России на Киев, произошедших в последние дни.

Также они проинформировали временного поверенного о решении правительства закрыть все наземные пограничные переходы между Эстонией и Россией с 1 декабря.

"Путин продолжает систематически атаковать украинские города, инфраструктуру и людей", – заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

Он подчеркнул, что пока Россия не прекратит свою агрессию и не возьмет на себя ответственность за свои действия, "усилия должны быть сосредоточены на двух целях: оказании давления на Россию и предоставлении всесторонней поддержки Украине".

Напомним, 20 ноября правительство Эстонии приняло решение о том, что пересечение эстонско-российской границы будет приостановлено 1 декабря. Движение будет остановлено на всех пограничных пунктах пропуска: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе.

Такое решение было принято после того, как российская военная разведка организовала попытку диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.

В России угрожают "принять меры для защиты своих интересов" в случае закрытия границы с Эстонией.