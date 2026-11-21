Президент Владимир Зеленский надеется, что новоизбранный Конгресс США, который принесет присягу в январе, продемонстрирует единодушную поддержку Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью NBC News.

Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о том, ожидает ли он изменений в политике США в отношении российско-украинской войны после того, как новый Конгресс приступит к исполнению своих обязанностей в следующем году. Президент отметил, что заявления политиков до выборов и их действия после них могут различаться.

"Ну, посмотрим. Думаю, это будет зависеть от реакции Конгресса. Действительно ли они готовы помогать и поддерживать Украину, или это было просто, я имею в виду, во время выборов, что вполне понятно, ведь во время выборов политики остаются политиками, да, и они могут демонстрировать свою позицию", – ответил он.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны противоракетные средства, чтобы защитить жизни людей, а у США есть возможность оказать эту поддержку. В этом контексте он упомянул об американской помощи Израилю и странам Ближнего Востока.

"Они нашли способ поддержать Израиль. Они нашли способ поддержать страны Ближнего Востока в их обороне – различными видами оружия, пакетами помощи, даже союзниками. Даже нападая на другие страны, да. Поэтому, если Соединенные Штаты захотят продемонстрировать изменения, эта страна знает, как это сделать", – заявил украинский президент.

Он выразил надежду, что Конгресс продемонстрирует единство в поддержке Украины.

"Я действительно благодарен за двухпартийную поддержку, но нам нужна их поддержка. Надеюсь, что Конгресс не позволит агрессору победить", – отметил Зеленский.

Ранее СМИ писали, что ведущие республиканцы Палаты представителей США пытаются использовать положение о поддержке Украины в законопроекте о национальной обороне как инструмент давления на демократов; они стремятся добиться исключения норм, усиливающих контроль Конгресса над министром обороны Питом Хэгсетом и президентом Дональдом Трампом.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

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