Селище в Англії символічно проголосувало за вихід із Британії через розміщення мігрантів

Невелике англійське селище Піддінгтон символічно проголосувало за вихід зі складу Сполученого Королівства на знак протесту проти планів уряду розмістити до 1200 людей, які шукають притулку, на сусідній військовій базі.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у "референдумі" взяли участь 311 мешканців села, населення якого становить близько 350 людей. За відокремлення проголосували 285 осіб, проти – 26. Голосування не має юридичної сили.

Голова парафії Тім Макнеллі заявив, що таким чином мешканці "надіслали чіткий сигнал" регіону, країні та всьому світу. За його словами, відтепер район планують символічно називати "Князівством Піддінгтон".

Фото: AP

Референдум організували через плани британської влади перетворити колишню військову базу Міністерства оборони у Бістері на місце проживання для чоловіків, які очікують на рішення щодо своїх заяв про надання притулку. Об’єкт розташований приблизно за 800 метрів від Піддінгтона.

Уряд заявляє, що база буде значною мірою самодостатньою, щоб мінімізувати вплив на місцеву громаду. Водночас частина мешканців села висловлюють занепокоєння щодо безпеки, злочинності та можливого впливу на ціни на нерухомість.

Прихильники "референдуму" назвали його проявом місцевої демократії. Саму ідею символічного відокремлення британські ЗМІ порівнювали з комедією 1949 року "Паспорт до Пімліко", у якій один із районів Лондона проголошує незалежність від Великої Британії.

Референдум відбувся на тлі ширшого зростання напруженості навколо міграції у Великій Британії. Протягом останніх років у різних частинах країни проходили протести проти розміщення шукачів притулку в готелях та інших об’єктах.

7 вересня у британському Портсмуті на вулиці вийшли сотні протестувальників на тлі звісток про прибуття човна зі 140 мігрантами.

Нещодавно лідери французьких правопопулістів Жордан Барделла та британської правопопулістської Reform UK Найджел Фарадж підписали угоду про "повне припинення руху човнів" через Ла-Манш.

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