Небольшая деревня Барнем в графстве Саффолк в субботу проводит "референдум" о выходе из состава Великобритании из-за планов правительства разместить мигрантов на бывшей военной базе.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Жители деревни отправятся на избирательные участки для символического голосования за выход из состава Великобритании. Это произошло после того, как правительство определило базу Королевских ВВС Барнем в качестве потенциального места размещения для 931 мигранта.

Эти предложения не нашли одобрения ни среди местных жителей, ни среди ультраправых групп, что вызвало несколько демонстраций против предоставления убежища.

Голосование не имеет юридической силы для изменения конституционного статуса деревни. Однако организаторы надеются, что это продемонстрирует силу местной оппозиции против планов правительства.

Стоит отметить, что "референдум" проводит не местная власть, а независимая ассоциация жителей Барнема.

В сентябре небольшой английский поселок Пиддингтон символически проголосовал за выход из состава Соединённого Королевства в знак протеста против планов правительства разместить до 1200 человек, ищущих убежища, на соседней военной базе.

В этом контексте стоит напомнить, что в сентябре премьер-министры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили, что "время Вестминстера подходит к концу", и призвали правительство Великобритании готовиться к предстоящим конституционным изменениям.

Подробнее об этом читайте в материале "ЕвроПравды": Прочь из Лондона: как сторонники распада Великобритании договорились действовать вместе и может ли это сработать