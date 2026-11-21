20 ноября во время российских ударов по Украине в Польшу попала одна крылатая ракета и два реактивных дрона, хотя ранее официальные лица сообщали о падении двух ракет и одного беспилотника.

Об этом сообщила воевода Подкарпатского воеводства Тереза Кубас-Хул, её цитирует RMF24, передаёт "Европейская правда".

По словам чиновницы, в поселке Рудник-над-Сяном в Подкарпатском воеводстве были найдены обломки реактивного дрона. Ранее сообщалось, что в этом населенном пункте, вероятно, упала ракета Х-101.

По данным Кубас-Хул, в Руднике-над-Сяном и Молодиче упали реактивные дроны, тогда как в поселке Новый Липовец в Люблинском воеводстве, вероятно, обнаружили обломки крылатой ракеты Х-101.

"Пока рано определять, какие именно типы дронов упали сегодня утром вблизи двух подкарпатских населенных пунктов – Рудника-над-Сяном и Молодича. Это выяснят подробные исследования", – добавила Кубас-Хул.

Воевода заверила, что ситуация находится под контролем. Она сообщила, что к операции привлечена специализированная группа химического спасения Государственной пожарной охраны и полицейские пиротехники.

20 ноября на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя инцидент с нарушением польского воздушного пространства, предупредил о "месяцах больших испытаний".

Польские СМИ узнали, что на момент нарушения воздушного пространства страны в аэропорту "Ясьонка" в Жешуве находился премьер-министр Украины Сергей Корецкий.