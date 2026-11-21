В пятницу в Литве в ходе международных учений Freedom Shield 26-II провели имитацию военной операции по переброске союзников НАТО через реку Неман в боевых условиях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

20 ноября военные из восьми стран НАТО имитировали операцию по переправе через реку Неман вблизи города Пренай. В ходе операции по передислокации солдатам пришлось преодолевать водное препятствие в боевых условиях, используя бронетехнику, беспилотные летательные аппараты, наземные беспилотные системы и истребители Eurofighter немецких ВВС.

Пехотные подразделения при поддержке танков, боевых машин пехоты и беспилотных систем на надувных лодках переправились на другой берег Немана и сформировали плацдарм. Позже подразделения военной инженерии 105-й мостовой роты армии Нидерландов обеспечили переправу основных сил и тяжёлой военной техники через реку.

Фото: LRT

Фото: LRT

По словам командующего Вооружёнными силами Литвы Раймундаса Вайкшнораса, эти учения являются чрезвычайно сложными: в них принимают участие водолазы, разведчики, пехотинцы, инженеры Вооружённых сил Нидерландов, оснащённые плотами, которые выдерживают нагрузку до 90 тонн и могут переправлять через реку тяжёлую технику.

"Переправа через реку очень опасна, поскольку это открытая местность, где невозможно спрятаться – дрон, враг, артиллерия или любые другие средства могут очень быстро обнаружить и уничтожить, поэтому нужно действовать с точностью до секунды", – отметил Вайкшнорас.

Как сообщалось, 6 ноября на территории Литвы начались военные учения Бундесвера, в которых примут участие более 6 тысяч военнослужащих.

9 ноября в Новой Дембе, на юго-востоке Польши, начались беспрецедентные военные учения, целью которых является проверка способности "коалиции желающих", возглавляемой Францией и Великобританией, развернуть свои силы в Украине после прекращения боевых действий.