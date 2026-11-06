У Литві стартували військові навчання німецьких збройних сил

6 листопада на території Литви розпочалися військові навчання Бундесверу, в яких візьмуть участь понад 6 тисяч військовослужбовців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

У навчаннях Freedom Shield 26-II, які триватимуть до 3 грудня, та Grand Eagle 26 братимуть участь військовослужбовці 45-ї бронетанкової бригади Бундесверу, що розгорнута в Литві, та 37-ї механізованої піхотної бригади "Саксонія".

До навчань доєднаються солдати багатонаціональної бойової бригади НАТО в Литві з Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Чехії, Хорватії, Бельгії, Люксембургу, а також підрозділ литовських збройних сил.

Навчання Freedom Shield 26-II відбудуться на військовому полігоні в Руднінкай, а Grand Eagle 26 – на полігоні імені генерала Сільвестраса Жукаускаса.

За даними збройних сил, метою навчань є зміцнення бойової готовності підрозділів, вдосконалення процедур командування та планування операцій, а також покращення взаємодії з союзниками по НАТО – Литвою та Польщею.

Протягом усього періоду навчань литовськими дорогами пересуватимуться солдати та військова техніка. Найінтенсивніший рух колони техніки від прикордонного пункту Калварія до місць проведення навчань передбачається 6-7 листопада, а від Клайпеди – 10-12 листопада.

Після завершення навчань, з 28 листопада по 3 грудня, військова техніка рухатиметься назад у напрямку Калварії та Клайпеди.

Збройні сили попереджають, що через пересування техніки на деяких ділянках доріг можливі тимчасові уповільнення руху, тому водіям рекомендується заздалегідь розрахувати час у дорозі та дотримуватися вказівок співробітників військової поліції.

Нагадаємо, 9 листопада в Новій Дембі, на південному сході Польщі, заплановано початок безпрецедентних військових навчань, метою яких є перевірка здатності "коаліції охочих", очолюваної Францією та Великою Британією, розгорнути свої сили в Україні після припинення бойових дій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч "коаліції охочих" у Берліні 19 листопада.