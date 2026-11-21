49% немцев высказались за сокращение или полное прекращение выделения Германией помощи Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом YouGov для издания Die Welt, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу, 25% респондентов считают, что поддержку Украины в виде выделения средств, оружия и гуманитарной помощи "следует прекратить". 24% придерживаются позиции, что эту поддержку следует уменьшить.

В то же время за продолжение помощи Украине высказались 39% немцев: 30% хотят, чтобы помощь сохранили в нынешнем объеме, а 9% – чтобы её увеличили.

11% респондентов не смогли определиться с ответом.

С начала полномасштабной российской войны против Украины правительство Германии, по его данным, предоставило Киеву невоенную помощь на сумму более 45,7 млрд евро и военную поддержку на 57,8 млрд евро, а также пообещало финансирование на ближайшие годы.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в настоящее время прилагает усилия для достижения соглашения о прекращении войны. С этой целью он в четверг принял в канцлерском офисе ведущих лидеров. Во время встречи "коалиции желающих" Мерц пообещал Украине дальнейшую поддержку: "Мы будем поддерживать Киев, пока это будет необходимо".

Несколько дней назад канцлер выразил готовность провести переговоры с правителем России Владимиром Путиным. Эта позиция находит широкую поддержку среди населения: 49% опрошенных институтом YouGov выступают за то, "чтобы встреча состоялась как можно скорее, даже если Россия предварительно не пойдет на уступки".

23% хотят, "чтобы переговоры состоялись только после того, как Россия пойдет на определенные уступки, даже если это займет больше времени". В то же время 9% респондентов считают, что Мерц и Путин "в настоящее время вообще не должны разговаривать друг с другом". 18% не определились с ответом.

В рамках этого опроса институт YouGov опросил 2329 граждан Германии в возрасте от 18 лет с помощью онлайн-интервью в период с 13 по 16 ноября.

Недавний опрос, проведенный институтом Forsa для журнала Stern, показал, что чуть больше половины опрошенных немцев выступают за то, чтобы их страна продолжала поддерживать Украину до окончания войны.

Еще одно исследование показало: 62% немцев считают, что Россия представляет угрозу для их страны, а 51% опрошенных выступают за более жесткий подход Германии и ЕС в отношении Москвы.