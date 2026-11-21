Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все страны ЕС смогут участвовать в подготовке переговоров между Украиной, Россией и США, хотя непосредственно на них будут присутствовать восемь представителей.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает "Европейская правда".

Участники переговоров от Европы – страны E5 (Франция, Италия, Великобритания, Польша и Германия), Евросовет, Еврокомиссия и НАТО – будут представлять общую повестку дня (план переговоров), которую предварительно разработают совместно со всеми вовлеченными странами ЕС и Украиной.

"Наши сильные партнеры, например страны Балтии, все они будут вместе обсуждать повестку дня в тесном сотрудничестве с Украиной. А затем уже избранные представители будут представлять общую европейскую повестку дня. Я считаю, что участие Европы является правильным, ведь мы – часть ЕС в будущем. Война продолжается в Украине и в Европе, следовательно, Европа должна быть там", – сказал президент.

США поддерживают участие Европы в переговорах, сказал Зеленский. Россия тоже не против – по крайней мере, по словам президента, так сообщают Соединенные Штаты.

Напомним, после "Коалиции желающих" президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении, согласно которому Европа будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны.

А американские партнеры предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, России и США еще до Рождества.

Подробнее об этом читайте в статье: Семь кресел от Европы: кто будет представлять ЕС на переговорах по Украине и как это видят в Брюсселе