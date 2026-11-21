Министр обороны Великобритании посетил Киев и обсудил с Зеленским вопросы укрепления украинской ПВО
Новости — Суббота, 21 ноября 2026, 16:41 —
Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг посетил Киев и обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопрос об укреплении украинской ПВО, в частности с помощью противоракетных систем.
Об этом Зеленский написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".
Зеленский и Стритинг обсудили оборонные потребности Украины. В первую очередь – ПВО, чтобы защитить энергетику, водоснабжение и логистику.
"У Великобритании нет собственных ракет типа Patriot, но есть прочные связи в Европе и мире, которые могут помочь найти необходимую антибаллистическую технику. Также говорили о совместном производстве и дальнобойных возможностях. Вместе мы можем значительно усилить украинскую ракетную программу", – написал украинский президент.
Также президент Украины и министр обороны Великобритании обсудили эскалацию России против Европы, в частности пролет российской ракеты над Польшей, где как раз проходили учения "Коалиции желающих".
Зеленский заявил, что необходим решительный ответ Европы на такие действия РФ. А еще – поблагодарил Великобританию за уже оказанную помощь Украине.
"Поблагодарил Соединённое Королевство за новые оборонные и гуманитарные пакеты – в сумме более 500 миллионов фунтов. Это очень ощутимое укрепление нашей защиты, и важно, что Великобритания демонстрирует своё лидерство в поддержке собственным примером", – добавил президент.
I had a good and productive meeting with UK Defense Secretary Wes Streeting @wesstreeting in Kyiv. Thank you for this visit on the Day of Dignity and Freedom, of all days. Being here with our people at a time when Russia is launching brutal, massive strikes every day and every night sends a strong signal to the aggressor that support for Ukraine will not diminish. I thanked the United Kingdom for its new defense and humanitarian packages – worth more than £500 million in total. This is a very tangible boost to our defenses, and it is important that the UK is leading by example in its support for Ukraine. We discussed specific defense capabilities Ukraine needs right now. Above all, air defense to protect our energy infrastructure, logistics, water supply, and other things that keep life in Kyiv and the regions normal. The UK does not have its own Patriot missiles, but it has strong ties across Europe and around the world that can help find the anti-ballistic missiles we need. We are counting on this. We also talked about joint production and long-range capabilities. Together, we can significantly strengthen Ukraine’s missile program. Of course, we also discussed Russia’s escalation against Europe, including the Russian missile that flew into Poland, where the Coalition of the Willing was holding exercises at the time. A strong European response to this Russian brazenness is needed, along with greater pressure. I thank Prime Minister Andy Burnham, the Government, and the people of Britain for their unwavering support.– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2026
Напомним, премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 260 миллионов фунтов стерлингов, который включает дальнобойные дроны, способные преодолевать расстояние более 1000 километров.
Также Великобритания и Норвегия профинансируют строительство двух современных боевых катеров для Украины.