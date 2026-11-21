Командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин заявил, что 21 ноября российское судно было сбито украинскими беспилотниками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Илья Ильин сообщил, что корабль был поражен украинскими беспилотниками в российских территориальных водах, потерял управление и в результате его занесло в финские территориальные воды. Поэтому ответственность за спасательные операции на море была передана Финляндии.

"Более подробной информации о грузе нет, поэтому я не могу сказать, насколько велик риск взрыва. Дело в том, что пожар ещё не взяли под контроль, поэтому возможно, что взрывы там всё ещё будут происходить. Если пожар будет продолжаться бесконтрольно в течение длительного времени, судно может даже затонуть", – сказал командующий пограничной службой Финляндии.

Ситуация не представляет угрозы для морского судоходства или людей, заявил Ильин. Вокруг судна создана ограниченная зона в целях безопасности.

"Экипаж судна отвечает за тушение пожара, а Пограничная служба возглавляет спасательную операцию на море. В настоящее время мы рассматриваем варианты и договоренности по эвакуации", – сказал Ильин.

Напомним, в субботу, 21 ноября, финская Армия обороны обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Украинский эксперт рассказал, что беспилотник поразил судно Sparta II, которое РФ использовала для военных операций. В частности – для перевозки оружия из Сирии для возможного использования в войне против Украины.