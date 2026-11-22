Глава МИД Литвы Кястутис Будрис опроверг утверждения о якобы причастности Литвы к атаке беспилотников в Калининградской области России в субботу.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Будрис подчеркнул, что Литва никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для атак на цели на территории Российской Федерации.

"МИД Литвы категорически опровергает ложные утверждения, распространяемые в социальных сетях, о якобы причастности Литвы к атаке беспилотника на Калининградскую область Российской Федерации", – написал он.

"Республика Литва никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для атак на цели на территории Российской Федерации, в том числе и в данном случае", – добавил литовский министр.

В субботу, 21 ноября, в российских Telegram-каналах появилась информация о воздушной тревоге в Калининградской области. В некоторых сообщениях утверждалось, что подозрительный беспилотник якобы приближался к российскому региону со стороны Литвы.

ВВС Литвы при этом заявили, что не фиксировали ни одного беспилотника.

По данным Telegram-канала Exilenova+, в Балтийске Калининградской области зафиксирована активность российских средств противовоздушной обороны. Авторы канала предполагают, что целью атаки является портовая инфраструктура Балтийска. По предварительной информации, беспилотники направлялись в этом направлении ещё утром – их заметили над Финским заливом, утверждает канал. Местные жители сообщали о взрывах в районе порта.

Напомним, в субботу утром, 21 ноября, финская Армия обороны обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Украинский эксперт рассказал, что беспилотник поразил судно Sparta II, которое РФ использовала для военных операций. В частности – для перевозки оружия из Сирии для вероятного использования в войне против Украины.