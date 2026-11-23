Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что в ближайшие недели американские переговорщики будут работать с Украиной, представителями Европейского Союза и Россией для достижения общего согласия по вопросам архитектуры безопасности.

Об этом он сообщил в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Кушнер заявил, что в течение ближайших недель в рамках частных бесед и многосторонних обсуждений США намерены сотрудничать с Украиной, европейскими партнерами и Россией, чтобы "попытаться достичь общего согласия" по архитектуре безопасности.

"Если нам удастся разработать рамки с четкими обязательствами, взаимными обязанностями и надежным выполнением – это придаст нам большую уверенность в том, что все готовы предпринять необходимые шаги для достижения мира", – подчеркнул он.

Американский переговорщик отметил, что готовность обсудить эти "исторические вопросы создает важную возможность остановить кровопролитие".

"Наша цель – суверенная, безопасная, процветающая и свободная Украина, более сильная и стабильная Европа, а также прочный мир, построенный на договоренностях, которые значительно снизят вероятность новой войны. Вот какая задача стоит перед нами", – добавил Кушнер.

Также он заявил, что Дональд Трамп одобрил бы гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО с утверждением в Конгрессе, если бы общая архитектура безопасности в Европе делала крайне маловероятной необходимость когда-либо применять эти гарантии.

Напомним, издание The New York Times сообщало о том, что Россия в ходе переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвёл свои войска к позициям, которые Альянс занимал в 1997 году.

В свою очередь глава МИД Германии Йоханн Вадефуль считает излишними переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе.