Демократы в Палате представителей США обеспечили себе лучший результат на всеобщих выборах за последние десятилетия, завоевав не менее 258 мест в результате беспрецедентного с 1992 года триумфа.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Как отмечается, демократы получили на 44 места больше в Палате представителей по сравнению с предыдущим составом – на четыре больше, чем во время первых промежуточных выборов при президенте Дональде Трампе в 2018 году.

Отметка в 258 мест была достигнута в воскресенье, 22 ноября, после того как демократ Чак Габбард победил республиканку Вирджинию Фокс в Северной Каролине.

Результаты по ещё четырём местам в Палате представителей остаются неопределёнными: по одному в Миннесоте и Теннесси и два в Луизиане, где в декабре состоится второй тур.Республиканцы будут иметь не менее 173 мест в меньшинстве.

Сообщалось, что президент Владимир Зеленский стремится к тому, чтобы новоизбранный Конгресс США, который принесет присягу в январе, продемонстрировал единство в поддержке Украины.

Ранее СМИ писали, что ведущие республиканцы Палаты представителей США пытаются использовать положение о поддержке Украины в законопроекте о национальной обороне как инструмент давления на демократов; они стремятся добиться исключения норм, усиливающих контроль Конгресса над министром обороны Питом Хегсетом и президентом Дональдом Трампом.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

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