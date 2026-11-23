В Гданьске 21 ноября на территории порта вспыхнул пожар на свалке металлолома; из-за сильного задымления городские власти в понедельник, 23 ноября, призвали жителей закрыть окна и двери, ограничить пребывание на открытом воздухе и не приближаться к месту возгорания.

Соответствующее предупреждение опубликовало Управление гражданской защиты, передает Onet, пишет "Европейская правда".

Как сообщается, пожар вспыхнул вечером 21 ноября, а вечером 22 ноября пожарные и портовые рабочие все еще разгребали лопатами большие объемы металлолома.

Od kilkunastu godzin trwa walka z ogniem na terenie Portu Gdańsk. Wczoraj wieczorem doszło tam do pożaru hałdy złomu. Na miejscu pracuje około 40 strażaków. https://t.co/SJPiPOinBx – Fakty RMF FM (@RMF24pl) November 22, 2026

По состоянию на утро 23 ноября тушение пожара продолжается, но из-за характера и объема горючего материала операция сложная и займет время.

В связи с этим жителей города призывают закрыть окна и ограничить пребывание на открытом воздухе.

"Продолжаются работы по ликвидации пожара металлолома в порту Гданьска. Закройте окна и двери. Если возможно, оставайтесь дома. Не приближайтесь к месту происшествия", – призвало Управление гражданской защиты.

Летом 2025 года вспыхнул масштабный пожар в порту Гамбурга, в результате которого пять человек получили ранения.