Внаслідок масштабної пожежі в порту Гамбурга постраждали люди

Порт німецького Гамбурга все ще палає після того, як у понеділок, 25 серпня, удень там зайнялась велика пожежа, наразі відомо про п’ятьох постраждалих.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Станом на вівторок, 26 серпня, вже понад 15 годин після того, як у складському приміщенні в промисловому районі Гамбурга спалахнула пожежа, пожежники все ще працюють над гасінням вогню.

П'ятеро людей отримали поранення. За повідомленнями, один з поранених перебуває у критичному стані, а другий зазнав серйозних травм. З небезпечної зони евакуйовано 25 осіб.

За словами представника поліції, слідчі почнуть свою роботу пізніше 26 серпня, але тільки після того, як пожежна служба очистить місце події.

Фото: Spiegel

У 2023-му пожежна служба в Гамбурзі попередила населення про токсичний дим після великої пожежі на кількох складах в районі Ротенбургсорт.

А у 2024 році в порту Гамбурга на території компанії, що займається переробкою металобрухту, спалахнув вогонь, з яким пожежники боролися понад вісім годин.