Посол Украины в Соединённом Королевстве Валерий Залужный рассказал, сколько украинцев находится в Великобритании.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Залужный встретился с украинской общиной в Манчестере и заявил, что после 2022 года община пополнилась новой волной украинцев, которые "были вынуждены покинуть свой дом из-за российской агрессии".

Он отметил, что по состоянию на 2026 год в Великобритании, "по разным данным, находятся 300–350 тысяч украинцев".

"Это страна, которая не просто стала убежищем для наших детей, но и опорой в поддержке Украины в этой тяжелой борьбе. И именно украинцы здесь, в Великобритании, должны быть той силой, которая не только сохранит эту помощь, но и усилит ее", – подчеркнул посол.

В феврале 2024 года правительство Великобритании прекратило действие Программы помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme) – одной из двух схем легального въезда украинцев, спасающихся от последствий полномасштабного вторжения РФ.

А в конце 2023 года сообщалось, что в Великобритании фиксировались случаи визового мошенничества, жертвами которого становятся украинские беженцы.