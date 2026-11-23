4 ноября Европейская комиссия опубликовала доклад по Украине за 2026 год. Его можно рассматривать как очередной перечень выполненных и невыполненных рекомендаций.

В разделе о государственном управлении Еврокомиссия отмечает хороший прогресс, одновременно указывая, что рекомендации предыдущего года выполнены частично и в основном остаются актуальными.

Когда задачи годами остаются невыполненными, нужно выяснять причины.

О проблемах с реализацией реформ и о том, как это исправить, – в колонке генерального директора "Офиса устойчивых решений" Людмилы Цыганок Что проваливает движение к ЕС? Украина опять не выполнила реформы для вступления, и причина имеет значение. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки указывает на системную проблему качества подготовки и внедрения государственных решений в Украине.

"В отчете Еврокомиссии приводится показательный пример: два специализированных административных суда, созданные в 2025 году, до сих пор не работают. Комиссия призывает обеспечить начало их работы для обеспечения доступа к административному правосудию по делам с участием центральных органов власти", – пишет Людмила Цыганок.

Она констатирует, что законодательное создание суда еще не обеспечивает возможности обратиться в него и получить судебную защиту. Для этого нужны назначенные судьи, сформированный аппарат, финансирование и организационные условия работы.

"Поэтому при подготовке решения необходимо определить, кто, в какие сроки и за счет каких ресурсов обеспечит его выполнение, ведь для гражданина реформа обретает смысл тогда, когда предусмотренный законом механизм защиты действительно становится доступным", – отмечает генеральный директор "Офиса устойчивых решений".

По её убеждению, Украине нужна международная экспертная поддержка, которая бы анализировала реформы на предмет того, смогут ли они работать на практике.

"Если эксперты предупредили о нехватке ресурсов, а предостережения проигнорировали – нужно выяснить, кто принял решение запускать механизм в таких условиях. Если потребности вообще не оценили, возникают вопросы к качеству экспертизы и самой постановки задачи", – обращает внимание Людмила Цыганок.

Автор колонки подчеркивает, что следует также привлекать практиков еще на этапе подготовки подходов, механизмов и документации.

"Отчет Еврокомиссии должен побудить нас проверять также качество работы, предшествующей внедрению реформ. Нам нужна ответственность за решения: за то, кто их принял, разработал, рекомендовал, профинансировал и сопровождал. Украине не хватает системы, способной превратить европейскую норму в качественное государственное решение и взять на себя ответственность за последствия его применения", – резюмирует генеральный директор "Офиса устойчивых решений".

Подробнее – в колонке Людмилы Цыганок Что проваливает движение к ЕС? Украина опять не выполнила реформы для вступления, и причина имеет значение.