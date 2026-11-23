Европейская комиссия утвердила правила введения запрета на выдачу виз действующим и бывшим российским военнослужащим.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Решение было принято Европейской комиссией в понедельник, 23 ноября, одновременно с принятием 22-го пакета санкций против РФ. К уже установленным ранее правилам добавили обновленный перечень сопроводительных документов для заявителей на получение российской визы. Они предусматривают более строгие меры в отношении туристических виз и виз для деятелей искусства, направляющихся в ЕС. А также – рекомендации о том, как реализовать предложенный запрет для российских спортсменов на участие в спортивных соревнованиях в ЕС от имени России.

"Мы предложили ввести запрет на выдачу виз ЕС всем, кто служит или служил в Вооруженных силах России с начала ее агрессивной войны. Поскольку мы наблюдаем рост активности российских агентов в государствах-членах ЕС, этот запрет является частью нашего ответа. Въезд в Европейский Союз должен быть запрещен для тех, кто представляет угрозу безопасности Европы", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Эти рекомендации Еврокомиссия также выдвинула наряду с предложением о 22-м пакете санкций, направленных на запрет гражданам России выступать от имени российского государства на спортивных мероприятиях в ЕС. После принятия этого запрета государства-члены должны рассмотреть возможность отказа в выдаче шенгенских виз российским спортсменам, участвующим в спортивных мероприятиях, где используются российские национальные символы, такие как флаг, гимн или форма.

В рекомендациях также содержится призыв уделять особое внимание отдельным деятелям искусства, участвующим в культурных мероприятиях, финансируемых российскими властями и способных использовать свою популярность в интересах агрессивной войны России.

Напомним, 23 ноября Еврокомиссия представила 22-й пакет санкций против России. В нем, в частности, ЕС распространяет запрет на транзакции на около 60 российских банков. Все 60 банков будут исключены из системы SWIFT.

Ранее Финляндия усилила ограничения на въезд российских спортсменов, в частности тех, кто имеет нейтральный статус. Также Эстония подтвердила, что не допустит российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на своей территории.