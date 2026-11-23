Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что запрет на въезд в ЕС для российских военных должен вступить в силу как можно скорее.

Об этом Сибига написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Заявление главы украинского МИД прозвучало в ответ на представление Еврокомиссией нового пакета санкций против России. А также – разработанных правил введения запрета на въезд в ЕС российским военным.

"Разрешение россиянам, причастным к агрессии против Украины, въезжать в Европу по туристическим визам является прямой угрозой европейской безопасности. Российские боевики, убивающие украинцев, не имеют права отдыхать в европейских странах. Общеевропейский запрет на въезд, согласованный в принципе, должен быть введен немедленно, без дальнейших задержек. Это должно было произойти еще вчера", – написал Сибига.

Также в новый пакет санкций входит запрет на въезд в Евросоюз спортивным командам, выступающим под российским флагом. Ранее такие инициативы уже реализовали отдельные страны ЕС.

"Мы благодарим Эстонию, Норвегию и Чехию за шаги, направленные на то, чтобы закрыть двери для таких спортсменов. Финляндия подала важный пример, закрыв свои границы для несущественных поездок граждан России, включая туризм и транзит в другие страны Шенгенской зоны. Мы приветствуем эти решительные меры и призываем другие европейские страны последовать этому примеру. Европа имеет полное право защищаться от тех, кто способствует легитимизации российской агрессии", – добавил министр иностранных дел Украины.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 23 ноября, представила новый, 22-йпакет санкций против России.

Также Европейская комиссия утвердила правила введения запрета на выдачу виз действующим и бывшим российским военным.