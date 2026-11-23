В НАТО рассматривают способы реагирования на нарушение Россией воздушного пространства стран-членов Альянса – в частности, речь идет о развертывании дополнительных сил и средств в Европе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-секретаря НАТО Эллисон Харт.

В понедельник, 23 сентября, послы стран-членов НАТО собрались на заседании Североатлантического совета, чтобы обсудить нарушения воздушного пространства Польши, произошедшие на прошлой неделе, 20 ноября. Они отметили, что Россия несет полную ответственность за этот инцидент, и обсудили варианты реагирования на эскалацию.

"Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе санкционировал передислокацию самолета системы воздушного раннего предупреждения и управления НАТО. В настоящее время Верховный главнокомандующий НАТО в Европе рассматривает вопрос о развертывании дополнительных сил и средств, продолжая оценивать нашу позицию в отношении сдерживания и обороны в Польше и в других регионах", – написала пресс-секретарь НАТО.

Все члены Альянса выразили полную солидарность с Польшей на фоне инцидента.

Напомним, 20 ноября на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трех местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

После этого в Польше заявили, что НАТО должно усилить противовоздушную оборону страны и в целом восточного фланга после вторжения российских ракет в польское воздушное пространство.