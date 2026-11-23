Правительства стран ЕС хотят, чтобы Европейская комиссия снизила бюрократическую нагрузку на рыбаков, переживающих трудные времена, предоставила им большую гибкость в отношении видов рыб, которых они могут ловить, и упростила доступ к финансированию.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

На заседании в понедельник, 23 ноября, европейские министры рыбного хозяйства заявили, что Еврокомиссия не принимает достаточно конкретных мер, чтобы помочь рыбной отрасли удержаться на плаву в условиях роста цен на энергоносители и истощения рыбных запасов из-за чрезмерного вылова и изменения климата.

В странах ЕС хотят, чтобы Брюссель упростил правила, чтобы рыбакам было легче оставаться в бизнесе и инвестировать в более экологичные суда, особенно в небольших прибрежных рыболовецких общинах. В частности, с такой просьбой к Еврокомиссии обратились министры Германии, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Хорватии и Латвии.

Министры нескольких стран ЕС, в частности Румынии, Германии и Словении, также стремятся ускорить процедуры выдачи разрешений, чтобы развивать больше проектов в сфере аквакультуры и уменьшить зависимость блока от импорта рыбы.

Ранее Европейская комиссия предложила установить более высокие квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2027 год.

Ранее Европейская комиссия установила, что Финляндия нарушила квоты на вылов рыбы, позволив коммерческим судам тайно ловить лосось в Балтийском море под видом научных исследований.