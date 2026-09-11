Єврокомісія пропонує збільшити квоти на вилов риби у Балтійському морі до 49%

Європейська комісія запропонувала встановити більші квоти для вилову риби в Балтійському морі на 2027 рік.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Пропозиція стосується десяти рибних запасів, якими управляє ЄС у Балтійському морі. Вона ґрунтується на наукових оцінках Міжнародної ради з дослідження морів (ICES). Мета – забезпечити стале управління рибними ресурсами й продовжити відновлення запасів риби, які перебувають у критичному стані.

Зокрема, Єврокомісія пропонує збільшити квоти на риболовлю оселедця центральної частини Балтійського моря – на 49%, оселедця Ризької затоки – на 11%, а шпрота – на 44%.

Для камбали та лосося в головній басейновій зоні й Фінській затоці запропонували залишити обсяги вилову на рівні 2026 року.

Водночас Комісія пропонує суттєво скоротити квоти на вилов окремих проблемних запасів: західнобалтійської тріски – на 88%, східнобалтійської тріски – на 51%, а західнобалтійського оселедця – на 45%.

Рішення щодо остаточних квот на 2027 рік мають ухвалити держави-члени ЄС. Запропоновані показники відповідають багаторічному плану управління рибними ресурсами Балтійського моря, затвердженому Європейським парламентом і Радою ЄС у 2016 році.

Нагадаємо, держави-члени ЄС щороку погоджують обмеження на вилов риби в Балтійському морі з урахуванням наукових рекомендацій щодо стану рибних запасів. У 2025 році країни ЄС погодили квоти на 2026 рік, зокрема – про обмеження на вилов оселедця, шпрота, тріски, лосося та камбали.

Раніше Європейська комісія встановила, що Фінляндія порушила квоти на вилов риби, дозволивши комерційним суднам таємно ловити лосося в Балтійському морі під виглядом наукових досліджень.