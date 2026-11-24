Министры обороны Украины Евгений Хмара и Германии Борис Писториус в ходе встречи в Берлине в понедельник, 23 ноября, достигли предварительных договоренностей о получении Украиной дополнительных ракет-перехватчиков.

Об этом сообщило Минобороны Украины, пишет "Европейская правда".

Главной темой встречи министров стало усиление поддержки Украины в преддверии зимнего периода, в частности укрепление ПВО.

В частности, они сосредоточились на шагах по получению дополнительных ракет-перехватчиков. Как подчеркнули в Минобороны, министры достигли "предварительных договоренностей в этом направлении".

Отдельно они также обсудили сотрудничество между оборонными комплексами стран, закупку дронов для Украины на 2027 год и масштабирование решений, проверенных на поле боя.

Также министры обсудили обмен опытом. В Минобороны отметили, что Украина разрабатывает программы, которые позволят передавать партнерам реальный опыт современной войны и проверенные в боевых условиях технологические решения.

17 ноября сообщалось, что Германия совместно с Норвегией профинансирует новый пакет военной помощи Украине в рамках программы PURL по закупке американского вооружения, сосредоточенный на ракетах PAC-2 и PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, на который Берлин выделит $300 млн.

4 ноября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Писториусом закупку ракет PAC-2 и боеприпасов для F-16.

7 ноября Писториус заявил, что Германия больше не может передавать Украине системы Patriot из своих запасов, поскольку это создало бы пробелы в немецкой обороне.