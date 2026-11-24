Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет защищаться от любых угроз в космосе на фоне сообщений о том, что Россия готовится к запуску спутника с ядерным оружием.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Берлине в понедельник, 23 ноября, пишет "Европейская правда".

Рютте попросили прокомментировать сообщения в СМИ о том, что западные разведывательные службы предупреждают: Россия может вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой уже в ближайшие недели.

"Мы всегда будем заботиться о защите каждого сантиметра территории НАТО, и это включает обеспечение нашей безопасности в космическом пространстве", – ответил генеральный секретарь НАТО.

В частности, он подчеркнул, что у НАТО есть целый спектр вариантов реагирования.

"Что касается военной сферы, мы всегда будем оценивать наши возможности сдерживания и обороны и вносить изменения там, где это необходимо", – добавил он.

А канцлер Германии Фридрих Мерц, который общался с журналистами вместе с Рютте, заявил, что "сообщения о том, что Россия планирует вывести ядерное оружие в космос, не являются новыми, однако они остаются не менее поразительными".

Ранее семь стран Европейского Союза призвали переориентировать предложенный Европейский космический щит на защиту космических систем ЕС, оставив военные космические возможности на национальном уровне.

Париж и Берлин уже давно скептически относятся к Европейскому космическому щиту – инициативе, которую Брюссель предложил в прошлом году в рамках "Дорожной карты оборонной готовности до 2030 года".