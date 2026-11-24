Во вторник, 24 ноября, министр обороны Евгений Хмара находится с визитом в Норвегии.

Об этом сообщило норвежское правительство, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что в этот день Хмара встретится со своим норвежским коллегой Туре О. Сандвиком.

Также министры проведут пресс-конференцию.

Накануне Хмара посетил Берлин. В тот же день стало известно, что страны достигли предварительных договоренностей о получении Украиной дополнительных ракет-перехватчиков.

Между тем СМИ сообщают, что министр обороны США Пит Хегсет еще не утвердил передачу около 60 перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot, которые Вашингтон уже согласился поставить Украине.