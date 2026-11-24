Министр обороны Украины прибыл с визитом в Норвегию после встреч в Берлине
Новости — Вторник, 24 ноября 2026, 08:47 —
Во вторник, 24 ноября, министр обороны Евгений Хмара находится с визитом в Норвегии.
Об этом сообщило норвежское правительство, пишет "Европейская правда".
Ожидается, что в этот день Хмара встретится со своим норвежским коллегой Туре О. Сандвиком.
Также министры проведут пресс-конференцию.
Накануне Хмара посетил Берлин. В тот же день стало известно, что страны достигли предварительных договоренностей о получении Украиной дополнительных ракет-перехватчиков.
Между тем СМИ сообщают, что министр обороны США Пит Хегсет еще не утвердил передачу около 60 перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot, которые Вашингтон уже согласился поставить Украине.
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