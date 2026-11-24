Если бы на парламентских выборах в Польше партии выступили в составе двух блоков – левоцентристского во главе с "Гражданской коалицией" и правого, в который вошли бы "Право и справедливость" и "Конфедерации", – победил бы список под руководством Дональда Туска.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Института исследований Pollster, проведенного по заказу Super Express, передает "Европейская правда".

Социологи исследовали сценарий, при котором на выборы пошли бы два блока – левоцентристский, объединяющий "Гражданскую коалицию", Селянскую партию, "Польшу 2050" и "Новых левых", и правый, в списке которого нашли бы место кандидаты от "Права и справедливости", "Развития Плюс", "Конфедерации" и "Конфедерации польской короны" Гжегожа Брауна.

В таком варианте блок с партией Ярослава Качиньского "ПиС" получил бы 46% голосов опрошенных, а блок во главе с Дональдом Туском – 54% голосов.

Опрос Института исследований Pollster был проведен 18 и 19 ноября среди 1018 взрослых поляков.

Ранее стало известно, что окружение президента Польши Кароля Навроцкого ведет переговоры с людьми скандального политика Гжегожа Брауна о создании совместного избирательного списка правых сил в Сенат.

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