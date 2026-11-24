Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что в следующем году война России против Украины может достичь переломного момента, который в конечном итоге приведет к поражению Москвы.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, записанном в понедельник, передает "Европейская правда".

Латвийский президент не верит в реальную заинтересованность Москвы в прекращении войны и считает, что новые переговоры о перемирии, вероятно, являются лишь "отвлекающим маневром", чтобы РФ продолжала свое вторжение.

Ринкевичс отметил, что Украина сейчас сталкивается с "идеальным штормом" в виде суровой зимы, усиленных атак на энергетическую инфраструктуру и эскалации ударов по гражданским объектам, но Европа готова оказать ей военную, финансовую и инфраструктурную поддержку.

"Если мы видим, что Украина выживает с военной и экономической точек зрения – и я уверен, что Украина выживет – то переломным моментом может стать следующий год, следующая весна или следующее лето", – утверждал латвийский лидер.

Он добавил, что Россия сталкивается с ухудшением экономической ситуации в стране и усилением международного давления, упомянув об ударах, в результате которых погибли индийские моряки или были повреждены корабли из Филиппин и других стран.

"Число стран, оказывающих давление, растет, поэтому переломный момент может наступить весной или летом следующего года", – сказал президент, отметив, что война выходит за пределы региона.

Ринкевичс выразил обеспокоенность в связи с усилением "гибридных действий", направленных против европейских стран и, вероятно, связанных с Москвой, в частности нарушений воздушного пространства, кибератак и диверсий.

Россия до сих пор пыталась не пересекать красную линию, которая привела бы к применению 5-й статьи НАТО, обязывающей членов Альянса оказывать друг другу помощь, но становится все более дерзкой, добавил он.

"Судя по тому, что мы видим сейчас, Россия очень, очень осторожно пытается не пересечь этот порог. В то же время наблюдается другая тенденция: в России растет склонность к риску", – сказал президент Латвии, указав на рост диверсионных и других гибридных атак.

По сообщениям СМИ, администрация президента США Дональда Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до начала января 2027 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что спецпредставители его американского визави Дональда Трампа хотят "как можно более скорого" заключения мирного соглашения в российско-украинской войне.