Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время своего визита в Закарпатье 24 ноября заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о расширении прав национальных меньшинств.

Об этом Мадьяр сообщил на пресс-конференции в Берегово, пишет "Европейская правда".

Петер Мадьяр заявил о значительном прогрессе в переговорах с украинской стороной по десяти вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине.

"В частности, речь идет об использовании национальных символов. Украина движется в сторону Евросоюза, а там совершенно нормально, что национальные меньшинства могут использовать на национальных праздниках свой флаг, могут общаться в больницах или домах престарелых на своем языке или же слушать на нем экскурсию", – сказал Мадьяр.

По словам венгерского премьер-министра, Украина обязалась ускорить процесс и обеспечить реализацию этих прав к концу июня 2027 года. В настоящее время "дорожная карта" процесса расширения ЕС в отношении Украины устанавливает срок выполнения этих и ряда других обязательств до конца 2027 года.

Напомним, 24 ноября Мадьяр находится с первым визитом в Украине в качестве премьер-министра Венгрии.

Здесь премьер-министр Венгрии объявил о пакете помощи для Закарпатской области, в который вошли, в частности, медицинское оборудование, генераторы и транспортные средства.