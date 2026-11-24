Мадьяр надеется: Украина расширит права меньшинств на полгода раньше запланированного
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время своего визита в Закарпатье 24 ноября заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о расширении прав национальных меньшинств.
Об этом Мадьяр сообщил на пресс-конференции в Берегово, пишет "Европейская правда".
Петер Мадьяр заявил о значительном прогрессе в переговорах с украинской стороной по десяти вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине.
"В частности, речь идет об использовании национальных символов. Украина движется в сторону Евросоюза, а там совершенно нормально, что национальные меньшинства могут использовать на национальных праздниках свой флаг, могут общаться в больницах или домах престарелых на своем языке или же слушать на нем экскурсию", – сказал Мадьяр.
По словам венгерского премьер-министра, Украина обязалась ускорить процесс и обеспечить реализацию этих прав к концу июня 2027 года. В настоящее время "дорожная карта" процесса расширения ЕС в отношении Украины устанавливает срок выполнения этих и ряда других обязательств до конца 2027 года.
Напомним, 24 ноября Мадьяр находится с первым визитом в Украине в качестве премьер-министра Венгрии.
Здесь премьер-министр Венгрии объявил о пакете помощи для Закарпатской области, в который вошли, в частности, медицинское оборудование, генераторы и транспортные средства.
Подробнее об этом читайте в статье: Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое должно открыть путь Украины в ЕС