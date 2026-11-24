Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что надеется и в дальнейшем оказывать Украине гуманитарную помощь, но не поддерживает включение её финансирования в семилетний бюджет Европейского союза.

Об этом Мадьяр сказал во время пресс-конференции в Берегово 24 ноября, сообщает "Европейская правда".

Петер Мадьяр заявил, что не может поддержать обязательства ЕС по финансированию Украины в долгосрочном бюджете Союза на 2028–2034 годы.

"Венгрия унаследовала от предыдущей власти бюджет с большим дефицитом. Поэтому не может принять семилетний бюджет ЕС, связанный с Украиной. Хотя мы видим, что Украина нуждается в больших финансовых средствах, чтобы спасать человеческие жизни", – сказал венгерский премьер-министр.

По словам Мадьяра, Венгрия с начала войны оказывает Украине гуманитарную поддержку и будет продолжать это делать и в дальнейшем.

"С начала войны Венгрия оказывает Украине гуманитарную помощь, и вы и впредь можете рассчитывать на нас. Мы хотели бы иметь свободу в ЕС, чтобы, если мы помогаем, то помогали так, как считаем нужным", – сказал Петер Мадьяр.

Ранее сообщалось, что Петер Мадьяр считает, что финансирование для Украины на следующий год не должно быть привязано к утверждению бюджета ЕС, а Венгрия будет предоставлять Киеву гуманитарную помощь.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что в письме президенту Европейского совета Антониу Кошти немецкий канцлер Фридрих Мерц условил поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы от согласия всех стран Евросоюза финансировать Украину, которая столкнулась с дефицитом в 70 млрд евро в 2027 году.