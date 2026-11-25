Пятеро военнослужащих погибли в результате крушения вертолета AS-532 турецких ВВС во время учебного полета после взлета из центральной провинции Эскишехир.

Об этом сообщило во вторник Министерство обороны Турции, передает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Причины катастрофы вертолета пока неизвестны.

"Пятеро наших героических сослуживцев, которые находились на борту вертолета ВВС, потерпевшего крушение во время учебного полета в Эскишехире, погибли. Да помилует Аллах наших мучеников. Мы выражаем свои соболезнования и желаем терпения и сил их скорбящим семьям, Вооруженным силам Турции и нашему благородному народу", – говорится в заявлении.

Спасательные службы продолжали работы на месте крушения военного вертолёта в районе Тепебаши центральной турецкой провинции Эскишехир.

Вертолёт упал в сельской местности недалеко от микрорайона Йорукакчайыр, примерно в 25 километрах от центра города.

После поступления сообщений об аварии на место происшествия были направлены пожарные муниципалитета города Эскишехир и бригады Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Пожарные сразу после прибытия приступили к операциям по охлаждению обломков, в то время как другой вертолёт осуществлял патрульные полёты над местом аварии.

Меры безопасности и расследование на месте происшествия продолжаются.

Напомним, 12 ноября в Турции четверо военнослужащих погибли в результате крушения военного вертолета в регионе Мальтия на востоке страны.

Ранее итальянский вертолет потерпел крушение в районе Брчко в Боснии и Герцеговине во время выполнения рутинных задач в рамках операции ЕС Althea, погибли 4 солдата.